Pallamano Molteno, ecco il calendario di serie A2 2022-23

Il campionato inizierà il 3 settembre

Trasferta in terra veneta per il Salumificio Riva Molteno

MOLTENO – Sabato 23 luglio è stato presentato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball il nuovo campionato di Serie A2, Girone A, nel quale farà parte la squadra lecchese del Salumificio Riva Molteno.

Si preannuncia un campionato avvincente quello che partirà il prossimo 3 settembre, rappresentato da 14 squadre distribuite nel nord-est d’Italia tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia.

Per un caso del destino, il Salumificio Riva Molteno ripartirà proprio dove aveva terminato la scorsa stagione, cioè in trasferta contro la squadra veneta del Vigasio. Subito dopo, il 10 settembre ci sarà in casa il primo big match della stagione contro il Malo, squadra che ha terminato la scorsa regular season al primo posto. Successivamente Palazzolo e San Vito Marano. La quinta giornata da segnare con il cerchio rosso sul calendario, dove la compagine moltenese farà visita alla squadra plurititolata della Pallamano Trieste. Poi Cassano, Dossobuono, Cologne e Oriago per arrivare alla decima giornata con un altro importante match al PalaSangiorgio contro l’Arcom (Camisano Vicentino), continuando successivamente un trittico di partite sicuramente molto avvincenti: Eppan (Appiano) e Belluno entrambe in trasferta, terminando il girone d’andata in casa contro la squadra veneta del Torri di Quartisolo.

Un campionato praticamente senza pause, con inizio il 3 settembre e girone di ritorno che partirà il 17 dicembre, per poi terminare con la stagione regolare il 9 aprile.

Successivamente, dal 3 al 7 maggio al centro federale di Chieti, ci sarà un doppio concentramento per due Final Eight. La prima che riguarderà l’accesso per la promozione alla nuova Serie A Gold 2023-24, dove parteciperanno le prime 3 squadre dei gironi A e B, oltre alle prime 2 squadre del girone C. Nella seconda Final Eight parteciperanno invece le squadre classificate al quarto, quinto e sesto posto nei gironi A e B e la quarta e quinta squadra del girone C, che si affronteranno per la promozione al nuovo campionato a girone unico della Serie A Silver. Tutte le altre squadre parteciperanno invece di diritto ai nuovi gironi della Serie A Bronze.

Queste le importanti novità introdotte dalla Federazione in merito alla riforma dei campionati che saranno in vigore dalla prossima stagione 2023-24.

Il Salumificio Riva Molteno si farà trovare certamente pronto per questa nuova ed emozionante stagione. La squadra sta iniziando a muovere i primi passi in questo lungo percorso. La società ha cercato di costruire un roster competitivo, con tanti nuovi arrivi insieme ai giovani talenti moltenesi, guidati dal direttore tecnico Branko Dumnic coadiuvato dal suo suo staff e chissà da qualche altra importante novità, prima dell’inizio del campionato.