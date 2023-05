Pallamano Molteno: presentata la nuova serie A Silver

Il Salumificio Riva Molteno farà parte delle dodici squadre che comporranno la nuova Serie A Silver

Si punta al mantenimento del roster attuale, con alcuni importanti innesti per essere altrettanto competitiva nella nuova Serie A Silver

MOLTENO – Si è da poco conclusa la stagione 2022-23 per la prima squadra dell’Handball Club San Giorgio Molteno, ed è già arrivata l’ora di programmare il prossimo futuro per la società che rappresenterà il territorio lecchese in tutta Italia, nella nuova Serie A Silver.

Dopo aver raggiunto il terzo posto in campionato ed aver sfiorato le semifinali a Chieti, la squadra moltenese ha raggiunto comunque il proprio obiettivo, dopo un girone d’andata costellato da molti infortuni e un girone di ritorno praticamente perfetto.

Nella prossima stagione, il Salumificio Riva Molteno farà parte delle dodici squadre che comporranno la nuova Serie A Silver, partendo dal nord Italia insieme al Trieste, alla squadra vicentina del Torri di Quartisolo, alla formazione bresciana del Cologne, al Bologna San Lazzaro e ad una tra Carpi e Romagna, che retrocedera’ dalla Serie A Gold. A rappresentare il centro Italia ci saranno i team del Camerano e Chiaravalle in provincia di Ancona, la squadra federale del Campus Italia con sede a Chieti, mentre il sud sarà rappresentato dalla squadra campana del Genea Lanzara (Salerno) insieme ai due team siciliani di Enna e Palermo.

Trasferte impegnative per il sodalizio moltenese del presidente Livio Redaelli, che dovrà affrontare sfide sicuramente molto interessanti, con questo nuovo format fortemente voluto dalla Federazione.

Un campionato dal nord al sud dell’Italia, con la presenza di società esperte, che vantano uno storico importante. La società moltenese è quindi proiettata al nuovo campionato, consapevole che tra pochi giorni inizieranno i lavori per allestire la nuova rosa per la prossima stagione, puntando al mantenimento del roster attuale, con alcuni importanti innesti per essere altrettanto competitiva nella nuova Serie A Silver.

Una nuova sfida impegnativa per il sodalizio moltenese, che cercherà di affrontare al meglio questo nuovo ed importante progetto, con la speranza che istituzioni e nuovi sponsor possano supportare la società dell’ H.C. San Giorgio, la quale si è sempre contraddistinta nel nostro territorio, partendo dai progetti nelle scuole, con all’attivo numerose formazioni giovanili, di cui l’Under 20 che parteciperà alle prossime finali nazionali, sino ad arrivare appunto alla prima squadra in Serie A Silver.