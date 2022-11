Pallamano Molteno: un ricco weekend per le formazioni giovanili

A Uboldo sono scese in campo quattro formazioni dei concentramenti under 9 /11

Gli under 13 invece hanno gareggiato a Palazzolo

MOLTENO – Tanti gli impegni per le formazioni giovanili dell’Handball Club San Giorgio Molteno nel weekend appena trascorso.

La località varesina di Uboldo ha ospitato gli incontri dei Concentramenti Under 9/11: ben quattro le squadre schierate dal Molteno, di cui una under 9. I risultati sui campi sono stati diversi, ma più che positivi, contando il fatto che per alcuni giocatori è stata anche la prima esperienza mentre altri hanno potuto constatare un deciso miglioramento dal primo concentramento. Per tutti, impegno e grande comportamento dentro e fuori del campo.

Mattina impegnata con 5/6 partite per ogni squadra, condividendo la giornata affrontando le sfide contro Ferrarin, Cassano, Vigevano, Palazzolo, Cologne, Bellinzona, Riva San Vitale.

Prossimo appuntamento per i piccoli della U9/11 domenica 11 dicembre a Crenna (Va).

Trasferta bresciana in quel di Palazzolo, invece, per l’Under 13, che scendeva in campo per il secondo concentramento della stagione. Hanno partecipato al torneo due formazioni Under 13, con il Molteno presente con una formazione del 2011 e una del 2010.

Varie assenze in entrambe le squadre, ma tutti i giocatori hanno dato il massimo, disputando le partite con grande concentrazione e sicuramente facendo vedere dei miglioramenti per quanto riguarda il torneo scorso e la stagione scorsa.

Grande punto di ripartenza per ognuno di loro per poter migliorare ogni settimana nei vari allenamenti. Da rimarcare che la formazione composta da giocatori del 2010, ha perso di misura contro Cassano (Va), formazione giunta poi in finale contro Cologne nella scorsa stagione.

Formazioni. Molteno 2010: Riva M., Esposto C., Arezzo M., De Mattei A., Silvera E., Colombo G., Gerosa F., Colombo L., Masella L. (Assenti Colombo A., Pennati M., Lodi D., Cristian R.).

Molteno 2011: Riva S., Canali M,. Mauri D., Crippa L., Sangalli A., Reka L., Gourgi L., Sironi A., Ramadan Y., Amati L. (Assenti Vincenzoni M., Addabbo M.).