Pallanuoto. Viribus Unitis protagonista nella 20ª giornata tra vittorie e sfide combattute

Master O22 sempre in vetta con vittoria sui Titans Bollate, U17 Verde travolgente nello scontro diretto contro Cormano

Sconfitta di misura per la U17 Gialla, segnali di crescita da U15 Blu e U11 nonostante i risultati negativi

BOSISIO PARINI – Bilancio nel complesso positivo per la Viribus Unitis al termine della ventesima giornata del Campionato Lombardia PNI, tra conferme ai vertici, vittorie pesanti e gare combattute contro avversari di livello.

A guidare il gruppo resta la formazione Master O22, che consolida il primo posto e avvicina l’obiettivo promozione. Nella vasca di Seregno la squadra ha superato i Titans Bollate Futuro per 8-6 al termine di una sfida equilibrata. Dopo un avvio deciso, la partita si è trasformata in un confronto serrato, con poche segnature e diversi interventi difensivi. In evidenza Samuele Dal Santo con tre reti e Matteo Colombo con una doppietta, insieme ai gol di Mattia Stalio, Lorenzo Cantù e Gianni Mauro. Determinante anche il rigore parato da Federico de Silva. Un successo che, complice la sconfitta di una diretta concorrente come Leinì, rafforza la posizione in vetta.

Prova di forza per la U17 Verde, protagonista di un netto 25-9 contro Sport Active P.N. Cormano nello scontro diretto per le posizioni alte della classifica. Dopo un primo tempo più equilibrato, la squadra ha preso il largo grazie a una prestazione corale guidata da Tommaso Consonni, autore di nove reti. Importante anche il contributo dei due Simone Bonfanti, convocati dalla U15, e di Massimo Cassamagnaghi, oltre alle marcature di Giosuè Sala, Emanuele Nava e Luca Domenico Bova.

Più amaro il risultato per la U17 Gialla, sconfitta 7-6 a Varedo dal PN Quanta Club. Nonostante il vantaggio iniziale di 5-2, la squadra ha subito il ritorno degli avversari nel finale. Protagonista Matteo Ricchiuti con quattro reti, a segno anche Alvaro Valsecchi.

Segnali incoraggianti arrivano dalla U15 Blu, impegnata a Rho contro la Waterpolo Treviglio. Nonostante la sconfitta per 13-4, la squadra ha mostrato una reazione nella seconda parte di gara, creando occasioni e sfruttando alcune superiorità numeriche. In evidenza Giovanni Anzaghi con una tripletta, supportato dal gol di Gioele Riva.

Impegno difficile anche per l’Acquagol U11, che a Vigevano ha affrontato la capolista Rapallo Nuoto. Il 16-3 finale evidenzia il divario tecnico, ma non cancella la prova di impegno dei più giovani, capaci di reagire nella seconda metà di gara con la doppietta di Aron Corti e il gol del portiere Ludovico Resnati.

Una giornata che restituisce l’immagine di una squadra capace di competere a diversi livelli, tra risultati importanti e margini di crescita nelle categorie giovanili.