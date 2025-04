Papà Cristian e Matteo Spreafico primi alla 6 ore di enduro a coppie ad Abbiate Guazzone

La gara motociclistica si è tenuta domenica ad Abbiate Guazzone, frazione di Tradate

Papà Cristian e il “suo” Matteo sono stati i più veloci di tutti nella categoria 250 della 6 ore di enduro a coppie

COLLE BRIANZA – Padre e figlio di nuovo insieme sul podio, questa volta nella stessa, avvincente, gara, la sei ore di enduro a coppie, organizzata dal moto club Abbiate Guazzone a Tradate in provincia di Varese.

Cristian Spreafico e il figlio Matteo, giovane promessa del motociclismo, hanno trionfato domenica scorsa, 6 aprile, alla manifestazione, giunta alla 38esima edizione. Una classica, strutturata in un percorso con due prove speciali con l’aggiunta di un giro di 30 chilometri da completare in un’ora, che ha visto i due piloti brianzoli correre più veloci di tutti nella categoria 250 in sella a una Husquarna a due tempi.

Una bella soddisfazione per la famiglia Spreafico, nota in tutto il territorio per la passione per i motori, tramandata di padre in figlio.