“Pensiero d’Autunno” compie sei anni: dal 5 ottobre doni per i bambini de La Nostra Famiglia

La raccolta si svolgerà fino al 31 ottobre e coinvolgerà 21 Comuni del territorio

Bolle di sapone, camomilla in filtri, prodotti per l’igiene personale e cancelleria: quattro categorie per partecipare alla raccolta

BOSISIO PARINI – Un piccolo dono per trasformare un gesto quotidiano in un segnale concreto di vicinanza. Compie sei anni “Pensiero d’Autunno”, l’iniziativa nata a Bosisio Parini nel 2020 per raccogliere piccoli pensieri destinati ai bambini e ai ragazzi ospiti de La Nostra Famiglia. La nuova edizione si svolgerà dal 5 al 31 ottobre 2026 e coinvolgerà 21 Comuni.

A organizzare la raccolta è l’associazione Civico 1 Staff, che negli anni ha visto crescere la partecipazione di cittadini e amministrazioni comunali. Quella che era nata come un’iniziativa locale si è trasformata in una rete di solidarietà che coinvolge diversi territori.

“Anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare un appuntamento per noi fondamentale, convinti che la vera forza di una comunità risieda nell’attenzione verso i più piccoli”, spiega Martina Dozio, presidente di Civico 1 Staff. “Raccogliere un dono per un bambino non è un semplice gesto materiale, ma un messaggio di vicinanza. Dimostra come, unendo le forze, anche i piccoli pensieri quotidiani possano fare un’enorme differenza e restituire un sorriso a chi ne ha più bisogno”.

È questo il senso della raccolta: costruire e rafforzare un legame tra le comunità del territorio e i bambini e i ragazzi ospiti della struttura. “Non è mai solo un regalino, ma è un vero e proprio messaggio di vicinanza e di attenzione”, aggiunge Dozio.

A rendere possibile la raccolta è anche la partecipazione delle amministrazioni comunali, che diventano punti di riferimento per i cittadini interessati a contribuire: “È bellissimo vedere come un’iniziativa ideata quasi per caso sia diventata un appuntamento atteso e sentito dai Comuni che ci patrocinano”, racconta Francesca Maggi, ideatrice di Pensiero d’Autunno. “Ogni anno le amministrazioni comunali che si uniscono alla raccolta sono sempre di più, ed è qualcosa di indescrivibile ritrovarsi tutti insieme, senza colore politico e senza differenze, uniti per portare i pensierini dei cittadini a chi sta vivendo momenti di difficoltà”.

Per gli ospiti de La Nostra Famiglia, la presenza dei sindaci e degli amministratori comunali rappresenta così un segnale concreto della partecipazione delle comunità. Gli amministratori, infatti, diventano i rappresentanti di tutti coloro che scelgono di dedicare un pensiero ai bambini e ai ragazzi della struttura.

Partecipare è semplice: dal 5 al 31 ottobre sarà possibile consegnare un dono nuovo presso uno dei Comuni patrocinanti. Per questa edizione sono state individuate quattro categorie di prodotti: bolle di sapone, camomilla in filtri, prodotti per l’igiene personale e materiale di cancelleria.

I Comuni che hanno aderito sono Barzago, Bosisio Parini, Calolziocorte, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Lecco, Mandello del Lario, Montevecchia, Molteno, Nibionno, Olgiate Molgora, Oggiono, Rogeno, Sirone e Varenna.

“Ringraziamo fin da ora tutti coloro che decideranno di portare nei Comuni il loro pensierino e rivolgiamo un grazie infinito a tutti gli amministratori comunali che hanno scelto di patrocinare Pensiero d’Autunno”, conclude Dozio.

Dal 5 al 31 ottobre, dunque, la raccolta torna a coinvolgere cittadini e amministrazioni. Un’iniziativa che, arrivata alla sua sesta edizione, punta ancora una volta a trasformare un piccolo pensiero in un gesto di vicinanza per i bambini e i ragazzi de La Nostra Famiglia.