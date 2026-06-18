Rally Valle Intelvi: Luca Fumagalli è quarto nella classe Rally5

Quarto posto nella classe Rally 5 e 33esimo nella classifica assoluta

“Risultato di tutto rispetto per chi fa solo una gara all’anno”. L’appello per la ricerca di nuovi sponsor

COLLE BRIANZA – Quarto posto nella classe Rally5 e 33° nella classifica assoluta. Si è chiuso così, fuori dal podio, ma con la consapevolezza di aver disputato una gara di tutto rispetto, il Rally della Valle Intelvi 2026 , disputato nel weekend del 6 e 7 giugno dal pilota brianzolo Luca Fumagalli a bordo di una Renault Clio Rally5 .

“Gli obiettivi principali erano divertirsi e cercare di imparare a conoscere la macchina prova dopo prova: l’ultima volta che ho disputato un rally vero risaliva a più di un anno fa, e ci vuole sempre un attimo per ritrovare il giusto ritmo – racconta lo stesso Fumagalli che ha gareggiato per il team Alien Cars, con Elisa Imarisio alle note come navigatore -. Direi che ci siamo riusciti, considerando che domenica mattina eravamo riusciti a riagguantare la terza posizione ai danni degli amici Paroli e Baraggia”.

Fumagalli, premiato lo scorso febbraio a Roma come campione italiano del Campionato Italiano Rallycross di categoria RX1, ricostruisce, attimo dopo attimo, la gara: “Sull’ultimo giro di prove è nata una battaglia tiratissima, giocata sul filo dei secondi. Sembravano tutti in prova speciale a seguire il nostro duello. Purtroppo, proprio sull’ultima speciale di Argegno, ho commesso un errore di valutazione con una conseguente toccata, veder svanire così i sogni di podio fa male. Ma le corse sono anche queste, è il rischio del mestiere”.

Una considerazione in cui il dispiacere si stempera nella consapevolezza: “Dispiace molto perché non abbiamo mai smesso di crederci e, anche con la squadra e i meccanici, si era creato un feeling fantastico. Alla fine, però, il cronometro ci dà ragione: per chi fa una sola gara all’anno, essersi piazzati al 4° posto di classe Rally5 e al 33° nella classifica assoluta è un risultato di tutto rispetto”.

Fumagalli conclude: “Purtroppo la mia stagione si ferma qui: senza sponsor e per mancanza di budget è difficile andare avanti. Sarebbe bellissimo poterci ripresentare al via del 45° Trofeo Villa d’Este ACI Como a novembre, vedremo. Ci tengo infine a ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno seguito in gara e la Scuderia Bluthunder per il supporto.”