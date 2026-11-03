Rogeno, antenna di via De Gasperi: ARPA conferma valori sotto i limiti di legge

I controlli hanno interessato abitazioni, oratorio e casa famiglia per minori

Il sindaco rivendica l’impegno mantenuto con i cittadini e punta a coinvolgere tutto il Consiglio comunale nella definizione di nuove regole per gli impianti

ROGENO – I campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di via De Gasperi presentano valori ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa. È quanto emerge dalla campagna di misurazioni effettuata da ARPA nel mese di settembre a Rogeno, i cui risultati sono stati acquisiti dal Comune e ora resi noti dall’Amministrazione comunale.

La verifica era stata richiesta dall’Amministrazione dopo l’installazione della nuova antenna, in seguito all’impegno assunto con i cittadini di controllare direttamente i livelli di esposizione. I tecnici dell’Agenzia hanno installato la strumentazione anche all’interno di alcune abitazioni individuate in base alla vicinanza agli impianti. Su richiesta del sindaco, i controlli hanno riguardato inoltre due luoghi considerati particolarmente sensibili per la loro funzione: l’oratorio e la casa famiglia per minori situati nelle vicinanze.

La campagna non si è limitata alle misurazioni sul campo. ARPA ha acquisito dai gestori delle stazioni radio base (SRB), senza preavviso sulle condizioni di funzionamento durante i rilievi, anche i dati radioelettrici relativi ai diversi sistemi di trasmissione. In questo modo è stato possibile verificare le condizioni effettive degli impianti durante il campionamento, analizzando i dati relativi al traffico e ai sistemi attivi e applicando le necessarie calibrazioni e ponderazioni.

I risultati sono nettamente inferiori al valore di attenzione fissato dalla normativa, pari a 15 V/m. All’interno delle abitazioni sono stati registrati valori nell’ordine di pochi decimi di volt per metro, fino a circa 1 V/m. Negli spazi esterni maggiormente esposti, invece, le misurazioni hanno restituito valori indicativamente compresi tra 1 e 2,5 V/m.

L’analisi ha permesso anche di confrontare i dati rilevati con quelli delle simulazioni modellistiche. Queste ultime prevedono, a seconda dei ricettori e delle condizioni considerate, valori compresi tra 1,9 e 5,02 V/m. Si tratta quindi di scenari peggiorativi e cautelativi rispetto alle condizioni riscontrate durante i rilievi, ma comunque ampiamente al di sotto della soglia prevista.

Nella valutazione conclusiva, ARPA afferma che “il valore di attenzione di 15 V/m, fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 214 del 30 dicembre 2023, risulta ampiamente rispettato presso tutti i ricettori monitorati. Risultano conseguentemente rispettati anche i limiti di esposizione”.

L’Agenzia precisa tuttavia che i valori misurati fotografano le caratteristiche tecniche degli impianti nella configurazione effettivamente attiva durante il periodo dei rilievi. I sistemi delle due stazioni radio base monitorate, infatti, non stavano operando a piena potenza. L’esercizio nelle configurazioni autorizzate potrebbe quindi determinare livelli di campo elettrico superiori a quelli registrati durante la campagna. Anche in questo scenario, però, le simulazioni effettuate dalla stessa ARPA confermano il rispetto dei limiti vigenti. L’Agenzia le definisce “estremamente cautelative”.

Soddisfatto il sindaco, che ha sottolineato il valore dell’impegno assunto con la cittadinanza: “Avevamo preso un impegno preciso con i cittadini: verificare sul campo la situazione dopo l’installazione della nuova antenna. Lo abbiamo fatto chiedendo ad ARPA una campagna straordinaria di misurazioni, con particolare attenzione non soltanto alle abitazioni, ma anche ai luoghi più sensibili nelle vicinanze, come l’oratorio e la casa famiglia per minori”.

“I risultati ci restituiscono un quadro chiaro e rassicurante: i valori rilevati sono ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa e anche le simulazioni effettuate dall’Agenzia confermano il rispetto dei limiti nelle configurazioni autorizzate”, ha aggiunto il primo cittadino.

Per l’Amministrazione, tuttavia, il lavoro non si esaurisce con la conclusione delle misurazioni. Il prossimo passaggio riguarda la definizione di nuove regole comunali per gestire la presenza e lo sviluppo degli impianti sul territorio, nell’ambito delle competenze attribuite all’ente. A questo scopo il sindaco ha coinvolto l’intero Consiglio comunale in un percorso finalizzato alla stesura di un nuovo regolamento.

L’obiettivo dichiarato è favorire un confronto tra maggioranza e minoranza su una materia complessa, caratterizzata da aspetti tecnici e norme sovraordinate. “L’obiettivo deve essere costruire, attraverso il confronto di tutto il Consiglio comunale, regole il più possibile chiare e trasparenti, capaci di contemperare lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione con l’attenzione verso il territorio e le legittime preoccupazioni dei cittadini”, ha concluso il sindaco.