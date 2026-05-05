Rogeno. Approvato il rendiconto 2025: conti in ordine e nuovi interventi per il territorio

Il documento si chiude con un avanzo di amministrazione di 213.389,05 euro destinato agli investimenti e con una parte disponibile di 541.452,22 euro. Un risultato che, secondo l’Amministrazione, è frutto di una gestione attenta delle risorse, accompagnata da un miglioramento della capacità di riscossione e da una razionalizzazione della spesa, mantenendo l’equilibrio dei conti e garantendo i servizi.

Durante il Consiglio sono intervenuti l’assessore al bilancio Isabella Viganò, l’assessore all’ambiente e sport Cesare Gerosa, l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Massimo Petrollini e la delegata all’istruzione Monica Beretta, illustrando le principali azioni realizzate nel 2025.

Tra gli interventi più rilevanti, anche grazie ai fondi del PNRR, l’installazione della nuova ecocasetta, il potenziamento della raccolta differenziata, il miglioramento dei servizi nell’area lago e al centro di raccolta e l’introduzione del distributore dei sacchi rifiuti. Rinnovate inoltre le convenzioni con le associazioni locali e confermato il sostegno alle attività sportive, con attenzione ai giovani.

Sul fronte dei lavori pubblici, avviato il percorso per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), realizzata la ciclopedonale verso Maggiolino e portati avanti interventi di manutenzione e sicurezza, tra cui il progetto “Fiumi Sicuri”. Definite anche le condizioni per il nuovo parcheggio in centro paese.

Tra i progetti strategici figura l’avvio della comunità energetica, mentre nel 2025 è stata completata la posa della fibra ottica su tutto il territorio comunale, con ripristini stradali previsti nel 2026.

Per il prossimo anno sono programmati interventi di efficientamento energetico e relamping della scuola e del palazzetto, oltre al piano asfaltature. Nel frattempo, i cambiamenti nel personale hanno portato a una riorganizzazione dei servizi, con una convenzione con il Comune di Molteno per il comando di polizia locale.

Il rendiconto restituisce così l’immagine di un Comune con conti solidi e una programmazione strutturata, con l’obiettivo di tradurre le risorse disponibili in interventi concreti per il territorio.