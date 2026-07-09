Rogeno, la minoranza critica la variazione di bilancio: “Oltre l’84% dell’avanzo libero al campus”

Dopo il Consiglio comunale del 30 giugno, Unitixtutti spiega le ragioni del voto contrario alla manovra approvata dalla maggioranza
Secondo la minoranza, la scelta della maggioranza rischia di condizionare le future decisioni amministrative
ROGENO – La minoranza di Unitixtutti critica la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di Rogeno il 30 giugno, contestando la scelta della maggioranza di destinare circa 450 mila euro dell’avanzo libero al campus scolastico. Una decisione che, secondo i consiglieri di opposizione, concentra gran parte delle risorse disponibili su un unico intervento, riducendo la capacità del Comune di far fronte ad altre esigenze nel corso del mandato amministrativo.
La manovra prevede l’applicazione di 683 mila euro di avanzo di amministrazione, di cui 536 mila euro di avanzo libero. Per la minoranza, l’intervento sul campus assorbe oltre l’84% dell’avanzo libero disponibile, limitando le risorse destinate a manutenzioni straordinarie, nuovi investimenti, emergenze e ad altre necessità che potrebbero presentarsi sul territorio.
“Si tratta di una decisione politica precisa, della quale la maggioranza si assume tutta la responsabilità”, affermano i consiglieri Patrizia Perissinotto, Gianpaolo Bosisio, Cristina Mauri ed Eugenio Viganò.
Pur ribadendo di non mettere in discussione l’importanza del campus scolastico, Unitixtutti contesta il metodo adottato nella gestione delle risorse pubbliche. “Concentrare oltre l’84% dell’avanzo libero su un solo intervento significa immobilizzare la quasi totalità delle risorse realmente disponibili, lasciando il Comune con margini di manovra estremamente ridotti”.
Da qui il voto contrario espresso sulla variazione di bilancio. “La maggioranza presenta questa scelta come un risultato positivo. Noi la riteniamo invece una decisione poco prudente, che sacrifica la flessibilità finanziaria del Comune e rischia di condizionare pesantemente le future scelte amministrative”.
La minoranza conclude ribadendo che amministrare significa anche preservare la capacità dell’ente di rispondere ai bisogni della comunità nel tempo. “Impegnare quasi tutto l’avanzo libero su un unico intervento va nella direzione opposta e rappresenta, secondo noi, un’assunzione di responsabilità politica che i cittadini meritano di conoscere e valutare”.
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