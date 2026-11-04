Rogeno, quadro sanitario positivo: meno cronicità e una popolazione più giovane

L’indagine confronta gli indicatori comunali con quelli del Distretto di Lecco, della Provincia e dell’ATS Brianza

Popolazione più giovane, meno cronicità e mortalità in linea con il territorio

ROGENO – Il profilo demografico e sanitario di Rogeno appare complessivamente favorevole. È quanto emerge dalla valutazione epidemiologica sintetica delle condizioni di salute della popolazione comunale, realizzata attraverso il confronto con il Distretto di Lecco, la Provincia di Lecco e l’ATS Brianza.

L’analisi prende in considerazione diversi indicatori, tra cui demografia, esenzioni, mortalità, ricoveri ospedalieri e diffusione delle patologie croniche. Per rendere più appropriato il confronto tra territori con strutture demografiche differenti, i dati sono stati standardizzati utilizzando come riferimento la popolazione europea del 2013.

Nel 2025 Rogeno conta 3.035 residenti e presenta una popolazione mediamente più giovane rispetto agli altri territori considerati. Gli over 65 rappresentano il 22,8% degli abitanti, una quota inferiore a quella registrata a livello distrettuale, provinciale e dell’ATS. Anche l’indice di vecchiaia, pari al 180,4%, e quello di dipendenza strutturale, al 54,8%, risultano più contenuti. Gli ultraottantacinquenni costituiscono il 3,8% della popolazione, mentre i cittadini stranieri sono il 6,2%, una percentuale anch’essa inferiore rispetto ai contesti sovracomunali.

Il confronto tra il 2024 e il 2025 mostra una lieve crescita dei residenti, accompagnata da un progressivo aumento degli indicatori di invecchiamento, in linea con le tendenze demografiche regionali.

Per quanto riguarda le esenzioni sanitarie, i tassi standardizzati per invalidità, patologia e reddito si mantengono generalmente in linea o leggermente al di sotto dei valori rilevati negli altri territori. In particolare, il dato relativo alle esenzioni per patologia risulta inferiore, così come quello per invalidità. Un quadro che non segnala un carico di condizioni croniche superiore alla media.

Anche sul fronte della mortalità non emergono particolari elementi di preoccupazione. Il tasso standardizzato è sostanzialmente sovrapponibile a quello del Distretto di Lecco e dell’ATS Brianza. Lo stesso vale per le principali cause di decesso, tra cui le malattie cardiovascolari e i tumori, per le quali non si registrano differenze statisticamente significative.

Il ricorso ai ricoveri ospedalieri ordinari per acuti risulta invece leggermente inferiore rispetto ai valori distrettuali, provinciali e dell’ATS. La maggior parte delle categorie diagnostiche presenta livelli di ospedalizzazione simili a quelli dei territori di confronto. Si osservano alcuni valori lievemente più elevati per le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e digerente, ma le dimensioni contenute della popolazione non consentono di attribuire a queste differenze un particolare significato epidemiologico.

Un dato positivo riguarda infine la diffusione delle patologie croniche. La prevalenza dei residenti con almeno una condizione cronica è inferiore rispetto a quella rilevata nel Distretto di Lecco, nella Provincia e nell’ATS Brianza. La differenza riguarda anche i livelli più elevati di multimorbidità, cioè la presenza contemporanea di due o più patologie. Inferiore ai valori di confronto risulta inoltre la prevalenza dell’ipertensione, uno dei principali fattori di rischio per diverse malattie.

Nel complesso, la valutazione non individua criticità sanitarie specifiche per Rogeno. La popolazione relativamente più giovane, la minore prevalenza di cronicità e livelli di mortalità in linea con il contesto territoriale restituiscono un quadro epidemiologico favorevole.

Il documento invita tuttavia a interpretare i risultati con prudenza: la ridotta numerosità della popolazione comunale può infatti determinare una maggiore variabilità statistica e intervalli di confidenza più ampi rispetto a quelli dei territori più estesi. Per tutelare la privacy, inoltre, i valori riferiti a gruppi composti da una, due o tre persone sono indicati con la dicitura «<4».