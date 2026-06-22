Rogeno. Torna la Festa del Lago: il 5 luglio una giornata tra sport, natura e spettacoli a Casletto

La manifestazione, in programma domenica 5 luglio, è organizzata dal Comune di Rogeno con Tour in Canoa Club e Kioschetto 61

La giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo teatrale “Colpa d’Alfredo” della compagnia Il Giardino delle Ore

ROGENO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate rogenese. Domenica 5 luglio il Lido di Casletto ospiterà la Festa del Lago 2026, manifestazione che da anni anima la prima domenica di luglio con un ricco programma dedicato alla natura, allo sport, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rogeno in collaborazione con Tour in Canoa Club, gestore del centro canoa di Casletto, e Kioschetto 61, che gestisce il chiosco sul lago, con il patrocinio del Parco Regionale Valle del Lambro e dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 con la tradizionale Santa Messa e proseguirà con numerose attività rivolte a tutte le età. Alle 10.45 è previsto il tradizionale giro in battello, mentre per tutta la giornata sarà possibile vivere il lago da vicino grazie alle canoe messe a disposizione da Tour in Canoa Club.

Accanto agli appuntamenti più consolidati, l’edizione 2026 proporrà diverse novità. In programma laboratori per bambini, attività educative e ambientali, dimostrazioni dal vivo e iniziative sportive distribuite nell’arco dell’intera giornata. Tra gli appuntamenti previsti figurano le sculture in legno realizzate con la motosega, le prove di modellismo nautico con lo Yacht Club Como, le attività dedicate alla sostenibilità con l’associazione Plastic Free e l’esercitazione dei cinofili dei Carabinieri, in programma alle 17.30.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile partecipare al pranzo comunitario e usufruire dei servizi del chiosco a lago. A chiudere il programma, alle 21, sarà lo spettacolo teatrale “Colpa d’Alfredo”, proposto dalla compagnia Il Giardino delle Ore e inserito nella rassegna teatrale Artigiano.

La Festa del Lago rappresenta un’importante occasione di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio naturale del territorio, resa possibile dal contributo di associazioni, enti e volontari che ogni anno collaborano alla riuscita dell’iniziativa.

L’appuntamento è aperto a cittadini, famiglie e visitatori, attesi a Casletto per una giornata all’insegna della condivisione, del contatto con il lago e del divertimento.