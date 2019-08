“Tutti uniti per Cri Cri”. Si cercano attori per un video clip di beneficenza

Sabato a Molteno si gira il video nato dal progetto di Alessandro Villa.

Si cercano attori e comparse a titolo gratuito. Il ricavato in favore della piccola Martina

MOLTENO – Musica, sport e solidarietà, tutto questo è compreso nel progetto “Tutti uniti per Cri Cri”, ideato da Alessandro Villa in collaborazione col regista lecchese Antonio Losa – nella foto copertina – e il musicista Fabio Fusi, già sul palco di X-Factor in compagnia di Sting.

“L’idea del progetto è di molti anni fa e parte da un’esperienza personale avvenuta nel capodanno del 2000. Lì conobbi Luca, un ragazzo solare che però aveva una ferita sul cuore, il distacco dal suo amico Cristian, separati da scelte diverse della vita. Questa storia mi colpì talmente tanto che fu lo spunto per scriverne un testo musicale” dichiara Alessandro.

Il progetto si è ingrandito progressivamente e, grazie all’aiuto di Antonio Losa e di Fabio Fusi, si è deciso di fare anche un video. “La storia che porteremo in video sarà ambientata in un campo di calcio, e parlerà di amicizia e di fratellanza tra compagni di squadra. La canzone verrà cantata da Fabio Fusi e Antonio Paga. Alla fine Le tracce saranno tre: oltre alla prima ci sarà la versione nocturne, su base di Boris Mark, e quella pop r&b, con l’aggiunta delle voci di Luca Romano e Mirko Prossomariti.”

Per la registrazione del video serviranno diverse comparse. “Le riprese si svolgeranno il prossimo fine settimana tra il Centro Sportivo Comunale di Molteno e un altro locale molto conosciuto della provincia. Ci tengo a sottolineare che non ci sarà retribuzione per gli attori e per le comparse, perché tutte le persone che partecipano a questo progetto lo fanno a titolo gratuito. La canzone verrà poi messa in vendita su oltre cento store digitali e il ricavato verrà donato alla piccola Martina, bimba affetta da una rara sindrome” conclude Alessandro.

Al progetto parteciperà anche il gruppo #Semmatt. Chiunque volesse avere più informazioni , o conoscere nel dettaglio orari e luoghi delle riprese, può chiamare direttamente Alessandro Villa al numero 392.70.06.202.