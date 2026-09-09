AIDO Lombardia guarda ai giovani: da Olginate parte la sfida per il ricambio generazionale

Presentata l’esperienza “Ambasciatori del Dono”, già avviata in Veneto, alla presenza di Valentino Rossin e Monica Grandesso

L’associazione si affiderà alla Fondazione Triulza di Milano per sviluppare un progetto strutturato dedicato alla partecipazione

OLGINATE – Il futuro di AIDO Lombardia passa anche dal coinvolgimento di nuove generazioni di volontari. È stato il ricambio generazionale il tema al centro del Consiglio Regionale dell’associazione, riunitosi per la prima volta a Olginate, ospite del Comune, per riflettere su nuovi strumenti e modalità di partecipazione.

“Riprogettiamo il Futuro” il filo conduttore dell’incontro, al quale hanno preso parte i Presidenti Provinciali AIDO insieme a due rappresentanti arrivati dal Veneto: il Presidente di AIDO Veneto Valentino Rossin e la Vicepresidente Vicaria Monica Grandesso.

Il confronto si è concentrato sulla necessità di avvicinare nuove persone e, in particolare, i giovani alla vita associativa. Nel corso della riunione sono stati illustrati i risultati di un’indagine condotta tra i dirigenti AIDO lombardi ed è stato presentato il progetto “Ambasciatori del Dono”, già avviato in Veneto, come esperienza dalla quale ricavare spunti e idee.

Dal Consiglio è arrivata anche una decisione concreta. AIDO Lombardia si affiderà alla Fondazione Triulza di Milano per sviluppare un progetto strutturato dedicato a nuovi metodi di partecipazione e all’ingresso di nuove generazioni di volontari nell’associazione.

La giornata si è conclusa alla Trattoria Cantù di Olginate, dove i partecipanti hanno avuto modo di conoscere i prodotti e le specialità locali. Da Olginate, AIDO Lombardia ha così avviato un percorso che punta a rinnovare la partecipazione associativa e a continuare a promuovere la cultura della donazione attraverso nuove energie e idee.