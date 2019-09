Appuntamenti culturali a Olginate con “Musica in corte” e “Con un certo sguardo”

OLGINATE – Due appuntamenti culturali sono in programma nei prossimi giorni a Olginate. Sabato 14 settembre, comune e associazione Amici dei Stall de Sot di Capiate organizzano l’evento Musica in corte.

Un viaggio alla scoperta dell’antica corte di S. Ambrogio nella frazione Capiate. Alle 19 visita guidata alla corte Altomedievale, alle 20 aperitivo con gli Amici dei Stall de Sot. La serata si chiuderà alle 21 con il concerto “Un viaggio musicale in Europa” a cura del “Moto Eccentrico” (la locandina dell’evento).

Sabato 28 settembre, nelle sale di Villa Sirtori a Olginate, verrà inaugurata la mostra del fotografo Stefano Pensotti. L’olginatese, vincitore del Travel Photographer of the Year 2018, presenterà la mostra “Con un certo sguardo – A different take”. L’inaugurazione è in programma alle 17 e sarà visitabile fino a domenica 6 ottobre con i seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, giovedì apertura anche in orario serale dalle 20.30 alle 22.

Il giorno precedente, 27 settembre, nella sala consiliare del municipio (piazza Volontari del Sangue) ci sarà la presentazione della mostra e intervista al fotografo (la locandina dell’evento).