Caso Pescate. Le Donne Democratiche: “Il corpo delle donne non sia terreno di scontro”

L’intervento arriva dopo le dichiarazioni del sindaco De Capitani sull’episodio che ha coinvolto una giovane che sarebbe stata redarguita da un turista per il suo abbigliamento

“Chiediamo a tutti gli uomini di non usare le donne per le proprie battaglie culturali”

PESCATE – Dopo le dichiarazioni del sindaco di Pescate Dante De Capitani sull’episodio che avrebbe coinvolto una giovane redarguita da un turista per il suo abbigliamento, intervengono le Donne Democratiche della provincia di Lecco, che rivendicano il diritto delle donne all’autodeterminazione e respingono ogni tentativo di utilizzare il corpo femminile come terreno di scontro.

“Noi donne siamo libere e autodeterminate. Decidiamo noi cosa indossare, come muoverci negli spazi pubblici, come vivere il nostro corpo. Non spetta a nessun uomo, italiano o straniero, residente o turista, dire cosa è adeguato o meno. E non spetta neppure a un Sindaco indicare alle cittadine come vestirsi, né dare indicazioni, per altro per il tramite di un uomo, su come dovrebbero vestirsi le donne di altre culture”.

Le Donne Democratiche parlano di “un meccanismo che si ripete”, osservando che “un episodio che riguarda il corpo e la libertà di una donna viene immediatamente trasformato in campo di battaglia tra uomini. Da una parte chi redarguisce, dall’altra chi risponde parlando ‘a nome’ delle donne. In mezzo, come sempre, i nostri corpi”. E aggiungono: “Questo non è difendere la libertà delle donne, ma trasformare i nostri corpi in un’arma da usare nello scontro tutto maschile per alimentare guerre culturali”.

Ribadiscono quindi che “la libertà e l’autodeterminazione delle donne non ha nazionalità. È un diritto universale. Non si difende contrapponendo un modello di donna a un altro modello di donna. Si difende riconoscendo a ogni donna, indipendentemente dall’origine, dalla cultura, dalla religione, il diritto di scegliere per sé”.

Da qui l’appello a tutti gli uomini affinché “non usino le donne per le proprie battaglie culturali”, ricordando che “ogni episodio di controllo del corpo di una donna è una violazione della libertà personale, e come tale va condannato, senza strumentalizzazioni”.

Le Donne Democratiche assicurano infine che continueranno a essere presenti “per sostenere tutte le donne che subiscono limitazioni alla propria libertà” e a “rivendicare uno spazio pubblico dove le donne possano decidere da sole e ovviamente vestirsi come vogliono”.