Causa covid rinviato il 13° festival canoro “Musica per il maestro”

L’evento in memoria del musicista Rodolfo Panzeri posticipata a data da destinarsi

Una decisione sofferta da parte degli organizzatori dell’associazione Agorà

VALGREGHENTINO – Una decisione tanto sofferta quanto obbligata che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Agorà ha dovuto prendere alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e del suo evolversi così repentino nonché dell’ultimo Dpcm.

“Come noto, ormai da tempo avevamo presentato il nuovo format che avrebbe garantito lo svolgimento dell’evento ‘a porte chiuse’, cioè senza pubblico, e secondo il protocollo anti-covid messo a punto per l’occasione: ingressi/uscite contingentati e pre-programmati limitati esclusivamente agli addetti ai lavori, misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso agli spazi interni, distanziamento interpersonale controllato con adeguato staff di servizio, rigorosa igienizzazione personale e frequente sanificazione della strumentazione musicale, dei locali e degli arredi utilizzati, oltre chiaramente all’obbligo di mascherina – spiega il presidente Mattia Morandi -. Il rapido peggioramento della situazione generale e il forte stress sotto cui è posto giornalmente l’intero sistema sanitario lombardo ci ha indotto ad agire con responsabilità, prima ancora che per rispetto delle normative vigenti appena emanate, e quindi ad annullare le registrazioni previste per sabato 14 novembre”.

A seguito di questa decisione è stata sospesa anche la procedura di selezione dei cantanti prevista proprio in queste ore: “Siamo certi che il pubblico e i cantanti in gara potranno comprendere e condividere ampiamente le motivazioni di questa decisione sofferta e che aspetteranno con noi tempi migliori per poter apprezzare ancora una volta un

grande Festival così come lo è stato nelle 12 edizioni finora vissute”.