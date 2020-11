Garlate. La cultura non va in lockdown, al museo Abegg si gioca col Seta Quiz

La nuova iniziativa del museo della sera Abegg

In palio ingressi gratuiti al museo

GARLATE – “Dal 11 novembre al 2 dicembre giocate insieme a noi al nostro ‘Seta Quiz’: 10 domande nelle quali testeremo le nostre conoscenze e scopriremo tanti aneddoti divertenti”.

E’ questa la proposta del civico museo della seta Abegg in queste giornate di lockdown, perché pur nel momento di difficoltà non ci si può dimenticare di un aspetto prezioso come la cultura. Per partecipare è possibile andare sulla pagina Facebook del museo e commentare sotto i singoli quesiti che verranno pubblicati ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 13.

I primi 5 partecipanti che avranno totalizzato il punteggio più alto (un punto per ogni risposta esatta) riceveranno un ingresso gratuito al Museo Abegg. “Cosa aspetti? Non dormire della grossa!!!! Continua a seguirci e a vivere il Museo con noi!”