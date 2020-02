“Modalità Aerea”. Marco Greppi in mostra l’atelier ‘Chez Afran’

Arte, sabato s’inaugura “Modalità Aerea” di Marco Greppi

Dalle 14 alle 19 presso all’atelier ‘Chez Afran’ di Pescate

PESCATE – L’atelier ‘Chez Afran’ ospita la seconda mostra di un giovane artista locale: questo sabato (15 febbraio) alle 14, Marco Greppi inaugura “Modalità Aerea” la sua mostra personale, a cura di Giulia Sorrentino ed Elisa Veronelli.

Classe 1985 di Lecco, Marco Greppi non è un neofita dell’arte, in curriculum ha già numerose esposizioni, in Italia e anche nel mondo, arrivando ad esporre le proprie opere a Parigi, Dubai e New York, partecipando a collettive e concorsi internazionali (al sito la sua biografia:www.marcogreppiart.blogspot.com).

“Modalità Aerea” è il titolo della mostra che attraverso i lavori pittorici e scultorei dell’artista, riflette sulla condizione del tempo e della costruzione dell’identità nel mondo contemporaneo. La modalità aerea, semanticamente legata alle funzioni dei dispositivi mobili, indica qui la volontà di creare uno spazio ‘sospeso’ in cui due mondi apparentemente distanti come la pittura su tela lavorata con tecniche classiche e il mondo della rappresentazione digitale possano incontrarsi.

‘Chez Afran’ è uno spazio d’arte ospitato presso la Mossini Presse, in via Roma 31 a Pescate.