Olginate. A.A.G. Stucchi festeggia i 100 anni della sua prima dipendente

Carla Chierichetti entrò in A.A.G. Stucchi il 1° gennaio 1944, anno di fondazione dell’azienda. Sfollata da Milano durante la Seconda guerra mondiale e ospite di alcuni parenti a Olginate, trovò impiego negli uffici amministrativi, dove lavorò fino al 1947, prima di rientrare nel capoluogo lombardo. Il 9 luglio 2026 è tornata nell’azienda che aveva segnato l’inizio del suo percorso professionale.

“Quando sono entrata qui ero una ragazza. Ritornare oggi è stata un’emozione difficile da descrivere perché quelli erano momenti difficili, c’era la guerra, ma sono stati anche momenti belli a cui lego tanti ricordi belli di momenti e amicizie a cui sono molto legata”, ha raccontato Carla Chierichetti.

L’iniziativa, organizzata a sorpresa grazie al contributo del nipote Marco Chierichetti, ha visto la partecipazione, oltre che della famiglia della festeggiata, dell’attuale sindaco di Olginate Marco Passoni, dell’ex sindaco Italo Bruseghini, di Antonella Stucchi, esponente della seconda generazione della famiglia imprenditoriale, dell’attuale presidente Aristide Stucchi e dello storico direttore generale ingegner Cazzaniga. Attraverso fotografie, ricordi e aneddoti, i partecipanti hanno ripercorso l’evoluzione dell’azienda, dalle origini durante gli anni della guerra fino alla crescita sui mercati internazionali.

“Non avrei mai pensato di tornare qui per festeggiare i miei cento anni. È stato come ritrovare una parte della mia storia e vedere quanto è cresciuta questa realtà. È un ricordo che porterò sempre con me”, ha aggiunto la centenaria.

“Oltre ottant’anni di storia si costruiscono grazie alle persone – ha commentato il presidente Aristide Stucchi –. Innovazione, crescita e risultati sono il frutto del lavoro di chi ci ha preceduto e di chi continua ogni giorno a contribuire allo sviluppo dell’azienda. Accogliere Carla significa rendere omaggio non solo alla nostra prima dipendente, ma a tutte le persone che hanno lasciato un segno nel nostro percorso”.