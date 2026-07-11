Olginate. A.A.G. Stucchi festeggia i 100 anni della sua prima dipendente

La prima dipendente dell’azienda è tornata nella sede di Olginate, dove iniziò a lavorare nel 1944, per una giornata tra ricordi e testimonianze
All’iniziativa hanno partecipato familiari, amministratori e rappresentanti delle diverse generazioni che hanno accompagnato la crescita dell’azienda
OLGINATE – Un ritorno carico di emozione, ottant’anni dopo il primo giorno di lavoro. A.A.G. Stucchi ha celebrato il centesimo compleanno di Carla Chierichetti, prima dipendente dell’azienda, riunendo nella sede di Olginate alcune delle persone che, in epoche diverse, hanno contribuito a scriverne la storia. Un momento dedicato ai ricordi e al passaggio di testimone tra generazioni che hanno accompagnato oltre ottant’anni di attività aziendale.
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