Olginate, donna di 76 anni investita in via Spluga

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, sabato

Sul posto sono giunti i soccorsi, l’anziana signora è stata portata all’ospedale in codice giallo

OLGINATE – Momenti di apprensione questa mattina a Olginate, dove una donna di 76 anni è stata investita in via Spluga. L’allarme è scattato intorno alle 11:10, facendo subito convergere sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

L’anziana è stata investita mentre attraversava la strada. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, su cui stanno indagando le forze dell’ordine intervenute per i rilievi del caso.

La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato i mezzi di emergenza: sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e un’automedica. La donna è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale per le cure necessarie.

L’area è stata temporaneamente regolata per consentire le operazioni di soccorso e la gestione del traffico. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.