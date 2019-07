Olginate e Garlate. Festa d’acqua dolce, una scommessa vinta!

Successo per l’evento organizzato dall’associazione Olginate del Fare

“Un grazie a chi ha lavorato per la buona riuscita della manifestazione”

OLGINATE/GARLATE – “E’ andata bene. Era la prima edizione di una festa così particolare, una novità nella nostra zona. E’ stato un viaggio nel tempo, in epoca medievale-rinascimentale, in omaggio a Leonardo Da Vinci nel 500° anniversario della sua morte”.

E’ soddisfatta Orietta Sabadini, presidente dell’Associazione Olginate del Fare che, domenica scorsa, ha organizzato la prima “Festa d’acqua dolce”. Una manifestazione organizzata in collaborazione con le amministrazioni di Olginate e Garlate, e con il fondamentale supporto dei volontari delle associazioni dei due paesi.

“Vorrei pubblicamente ringraziare chi si è prodigato nel montaggio/smontaggio della festa, chi ha camminato in lungo e in largo per i 3 chilometri di festa perché tutto potesse svolgersi senza incidenti – ha continuato la presidente dell’associazione -. Un grosso grazie anche al sindaco di Olginate Marco Passoni e all’assessore di Garlate Diana Nava che si sono ‘goduti’ la festa lavorando”.

La Festa d’acqua dolce è stata un po’ una scommessa: “Non volevamo scimmiottare nessuna rievocazione storica, ma volevamo proporre un viaggio tra i tempi di Leonardo e i giorni nostri. Ciò che ne è uscito è stata una festa particolare, che ha coinvolto persone di tutte le età e, se a maggio il maltempo ci ha messo lo zampino, domenica scorsa ha fatto fin troppo caldo”.

“La cosa più importante, però, è stata la soddisfazione dei partecipanti che hanno avuto la possibilità di vivere il paese in modo diverso dal solito riappropriandosi della bellezza del lungofiume e di questa ‘acqua dolce’ a cui siamo molto legati”.

Cultura, arte, musica, cibo, artigianato, divertimento hanno unito per una giornata i paesi di Olginate e Garlate in uno scenario unico.

“Una bella opportunità di legame, amicizia, possibilità che si è venuta a creare fra i due comuni d’acqua dolce e che speriamo possa proseguire anche negli anni futuri. A chi ha detto che con la cultura non si mangia, rispondo che è solo la bellezza che ci salvera!”

Nel corso della festa sono stati estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi legata all’evento “Fare notte a Olginate”: ECCO I NUMERI VINCENTI