Olginate. “Jolly card” e abbonamenti: le novità per i giovani e non solo

Ripresa l’attività della sala olginatese

Le iniziative per incentivare la partecipazione del pubblico

OLGINATE – La nuova stagione cinematografica del Cinema Teatro Jolly di Olginate ha preso avvio venerdì 18 settembre con la proiezione di Tenet, a cui è seguita quella di “Volevo nascondermi” e “Onward” per la gioia dei più piccoli.

Nel mese di ottobre la sala cinematografica proporrà altri film, tra cui “Il meglio deve ancora venire” (9/10/11 ottobre), “Padre nostro” con Pierfrancesco Favino (16/17/18 ottobre) e “Lacci” del registra Daniele Lucchetti (23/24/25 ottobre).

“La stagione è quindi ben avviata e ci auguriamo che possa essere apprezzata come lo era prima dell’arrivo di questa pandemia. Anche la nostra sala, come tutte, sta riavviando l’attività con fatica, ma siamo certi che il calore e l’affetto (e la presenza!) del pubblico non mancherà! L’accesso alla sala avviene in totale sicurezza nel rispetto delle normative vigenti anti-covid. La sala viene sanificata al termine di ogni proiezione”.

Per incentivare la partecipazione del pubblico, soprattutto i giovani, lo staff creativo del Cinema Jolly di Olginate ha lanciato la “Jolly Card” cioè una tessera speciale riservata agli studenti dai 12 ai 18 anni e agli universitari fino a 25 anni compiuti. La tessera è gratuita e consentirà di accedere a tutte le proiezioni al prezzo speciale di 5 euro anziché 6, oltre a garantire l’iscrizione alla newsletter. In futuro questa tessera permetterà di accedere ad ulteriori benefit e promozioni. Per ottenere la Jolly card i giovani interessati dovranno semplicemente iscriversi online alla newsletter tramite il sito internet www.cinemateatrojolly.it e poi ritirare la tessera cartacea in biglietteria.

Altra novità in arrivo è quella dell’arrivo degli abbonamenti: da questa stagione sarà possibile acquistare direttamente in biglietteria del Jolly le tessere abbonamento disponibili in 3 tipologie diverse: 5 ingressi a 28 euro da consumare entro 90 giorni consecutivi dall’acquisto. Oppure 10 ingressi a 50 euro da consumare entro 120 giorni consecutivi dall’acquisto, e infine 15 ingressi a 75 euro da consumare entro 150 giorni dall’acquisto. Gli abbonamenti sono nominativi, personali e non cedibili. Sono validi per tutte le proiezioni di film al Jolly per un massimo di 2 ingressi al giorno.

“Una bella novità, che consente di agevolare l’accesso al cinema oltre a generare un risparmio, e si presenta anche come ottima idea regalo inedita in vista delle prossime festività natalizie! Anche le aziende del nostro territorio potrebbero acquistarne uno stock a prezzo speciale come strenna natalizia originale. In questo modo, oltre a fare un regalo innovativo, le aziende potranno contribuire a mantenere in vita la sala cinematografica! Per chi fosse interessato può inviare una mail a cinemateatrojolly@gmail.com”.

Ricordiamo infine che per conoscere la programmazione dei film è necessario visitare il sito www.cinemateatrojolly.it oppure iscriversi alla newsletter, via email e/o whatsapp.