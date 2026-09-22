Olginate, riapre l’ufficio postale: nuovi spazi e servizi della Pubblica amministrazione

La sede di via Guglielmo Marconi 20 è stata rinnovata nell’ambito del progetto Polis

In provincia di Lecco sono 69 i cantieri completati

OLGINATE – Un ufficio rinnovato e nuovi servizi a disposizione dei cittadini. A Olginate riapre al pubblico la sede di Poste Italiane di via Guglielmo Marconi 20, interessata dai lavori del progetto Polis, l’iniziativa che punta a portare negli uffici postali dei piccoli Comuni anche diversi servizi della Pubblica amministrazione.

La sede è stata completamente ristrutturata e si presenta con nuovi arredi e nuovi colori nella sala dedicata alla clientela. Tra gli interventi realizzati anche una corsia destinata alle persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico.

Una delle novità riguarda inoltre lo sportello ribassato, pensato per consentire ai cittadini di richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica amministrazione, accanto ai tradizionali prodotti e servizi postali.

All’interno dell’ufficio di Olginate sono disponibili i certificati anagrafici e alcuni servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Tra le prestazioni disponibili c’è anche quella relativa al passaporto. Grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il documento direttamente allo sportello, presentando la documentazione necessaria senza doversi recare in Questura. È inoltre prevista la possibilità di ricevere il passaporto direttamente a domicilio.

La riapertura dell’ufficio di Olginate si inserisce in un intervento più ampio che, in provincia di Lecco, ha portato al completamento di 69 cantieri nell’ambito del progetto Polis.

L’iniziativa di Poste Italiane coinvolge circa 7mila uffici postali nei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale, mettendo a disposizione dei cittadini anche servizi della Pubblica amministrazione attraverso la rete degli uffici postali.

Per Olginate, la sede di via Guglielmo Marconi 20 torna quindi operativa con il consueto orario. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato il servizio è disponibile fino alle 12.35.

Con il progetto Polis, Poste Italiane sottolinea il ruolo della propria rete territoriale e della presenza capillare degli uffici postali, in un contesto caratterizzato dal progressivo abbandono di alcuni territori. L’iniziativa punta così a mantenere i servizi vicini ai cittadini, soprattutto nei Comuni di dimensioni più contenute.