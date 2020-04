Valgreghentino: biblioteca chiusa, ma non si fermano le iniziative

Ecco una serie di proposte per grandi e piccini

“Tante le iniziative sui social per tutte le età”

VALGREGHENTINO – La biblioteca di Valgreghentino è chiusa ma brulica di idee e iniziative: “In queste settimane di chiusura tante sono state le iniziative sui social per tutte le età: nei prossimi giorni riproporremo anche ‘Favole al telefono 2.0’, che nelle scorse settimane ha avuto molto successo (un appuntamento telefonico con la nostra bibliotecaria Alice che legge in videochiamata le storie per i più piccoli) – spiega il consigliere Francesca Panzeri -. Non mancano inoltre, grazie alla newsletter dedicata alla biblioteca, i consigli di lettura della bibliotecaria Alice (i libri sono disponibili du MLOL, la Media Library online).

Immagin’Aria – La cura secondo #BiblioValgre e LaDuda

Immagin’aria è la proposta di cura artistica per grandi e piccini in questo tempo fatto di limiti e nuovi confini. Grazie all’ispirazione dell’artista Claudia Crippa, laduda, e dei libri, ovviamente. “E allora ecco che in questo tempo che scorre a velocità inconsueta e spiazzante, proviamo ad usare le nostre facoltà migliori per aprirci dei varchi sull’inimmaginato. Dei varchi di libertà e di pura gioia. Basta seguire la biblioteca su Facebook e Instagram per il calendario delle iniziative”

Giovedì 23 aprile Flashmob Letterario

Anche se siamo lontani… Facciamo sentire la voce dei libri. “Tutti insieme giovedì 23 aprile festeggiamo i libri: scegliete il vostro libro preferito e puntuali alle ore 18 leggiamo insieme l’incipit”.

Venerdì 24 aprile “Nati per leggere… in videochiamata”

Anche per il mese di aprile l’appuntamento di Nati per Leggere verrà svolto in videochiamata, ognuno dalle proprie case. “Saranno i libri a farci sentire vicini”. Per partecipare ci si deve collegare all’indirizzo: https://us04web.zoom.us/j/ 71130001445

Provviste di libri

Le biblioteche di Airuno, Brivio, Imbersago e Valgreghentino hanno una sorpresa: un canale YouTube tutto dedicato alla lettura: “Troverai tante storie per tutti i gusti: nuovi contenuti digitali per fare “provviste di libri” e tante storie da ascoltare, da guardare e da condividere”.