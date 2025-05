BRIVIO – Grande festa oggi, domenica 4 maggio, a Brivio per i cento anni del gruppo alpini. Tante le persone che si sono unite alle penne nere del gruppo, fondato nel 1925 da Adolfo Sala e ora guidato da Riccardo Perego, in una festa che ha saputo racchiudere i valori tipicamente alpini, come lealtà, impegno, solidarietà e altruismo.

Nella galleria fotografica alcune scatti della giornata colorata con le tinte del tricolore italiano.