A Laorca c’è un’antica trafileria ad acqua da salvare, guarda le fotografie

LECCO – A Laorca c’è un’antichissima trafileria ad acqua che rischia di andare persa per sempre. L’associazione Officina Gerenzone sta cercando di salvarla ma servono fondi. I volontari sono impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che un altro pezzo della storia industriale della Valle del Gerenzone (uno degli ultimi rimasti) sparisca definitivamente. Qui le fotografie della trafileria che, grazie alla sua testimonianza unica, ci riporta agli opifici di fine ‘800 e inizio ‘900.

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