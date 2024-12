LECCO – Un suggestivo risveglio per tanti lecchesi che, questa mattina, guardando fuori dalla finestra si sono trovati davanti uno spettacolo unico. Il lago, le montagne e la città si sono tinti di rosso regalando un’alba… magica. In tanti hanno immortalato il bellissimo momento, ecco alcuni scatti giunti in redazione.

1 di 3