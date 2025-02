A Lecco c’è una via dedicata a Ugo Merlini. Le foto della cerimonia

LECCO – Ecco una selezione di fotografie a firma di Giancarlo Airoldi che celebrano l’importante evento che ha visto coinvolte tutte le penne nere lecchesi e non. E’ stata una giornata di festa, quella di sabato 15 febbraio, per la sezione ANA di Lecco. In città, infatti, ora c’è una via che porta il nome di Ugo Merlini. Per l’intitolazione della nuova via si sono riuniti numerosi gruppi Alpini e diverse sezioni provenienti da diverse parti del paese.

Presenti anche il presidente nazionale Sebastiano Favero, la Fanfara dei Bersaglieri di Asso, le autorità civili, militari e religiose della città, i rappresentanti delle associazioni e diversi cittadini, per commemorare un uomo, Ugo Merlini, che è stato in grado di distinguersi per il suo alto valore militare e civile e che ha incarnato la figura e lo spirito alpino della volontà di rinascita dell’Italia devastata dalla seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia di intitolazione sono intervenuti anche i famigliari di Ugo Merlini, il fratello Marco e la figlia Luisa.