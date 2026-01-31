Artavaggio sotto la neve: magia in bianco e nero negli scatti di Giancarlo Airoldi

MOGGIO – Ai Piani di Artavaggio l’inverno ha appena lasciato il suo segno più spettacolare: cinquanta centimetri di neve fresca caduti nei giorni scorsi hanno trasformato l’altopiano in un oceano bianco e silenzioso. Il rifugio, in equilibrio sulla roccia, sembra osservare tutto dall’alto, mentre il vento ha scolpito la neve in morbide dune luminose.

Nelle immagini si vedono piccoli gruppi di escursionisti avanzare lentamente, uno dietro l’altro, aprendo una traccia sottile nel candore immacolato. Le ombre si allungano, il cielo si fa denso di nubi, e ogni passo racconta la fatica e la meraviglia di muoversi dentro un paesaggio così puro e potente.

Scatti intensi e pieni di atmosfera, firmati da Giancarlo Airoldi, che restituiscono tutta la magia di un momento sospeso, quando la montagna, dopo la nevicata, sembra trattenere il respiro.