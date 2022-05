Fioriture rare in Pialeral, immortalate dagli scatti di Mauro Lanfranchi

LECCO – Ci scrive il fotografo Mauro Lanfranchi:

“Carissimi amici di Lecco Notizie, stamane ho effettuato una gitarella botanica nei pascoli che circondano il Pialeral. Sono rimasto stupito dall’incredibile varietà di fiori anche molto rari che sono riuscito a fotografare. Moltissime specie di Orchidee selvatiche; Sambucine rosse e gialle, Orchis mascula e la non comune Orchis pallens.

Ho ritrovato la rarissima endemica Primula Grignensis con decine di esemplari celate nelle spaccature ombrose delle rocce calcaree. Dulcis in fundo, su un modesto roccione ho scovato una vera rarità; un gruppo di Genziane di Clusio con la rarissima varietà albina. Erano moltissimi anni che non ne vedevo e poterle ammirare a pochi metri dal sentiero estivo per il Grignone mi ha particolarmente stupito. Sono contento perchè le scarsissime precipitazioni invernali non facevano presagire nulla di buono invece, sono bastati pochi giorni di pioggia per far si che il miracolo della natura si sia ripetuto ancor più intenso degli scorsi anni”.