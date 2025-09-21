Grigne Skymarathon, emozioni a fil di cielo catturate da Giancarlo Airoldi

PASTURO – Sulle creste di Grignetta e Grignone è andata in scena un’edizione indimenticabile della Grigne Skymarathon: sole estivo, panorami mozzafiato e il record firmato da William Boffelli (4h52’50”). Al femminile successo per la francese Iris Pessey, regina di una giornata che ha visto 460 atleti da 29 Paesi sfidarsi sui 42 km e 3600 metri di dislivello. Emozioni, fatica e sorrisi: lo spirito vero dello skyrunning negli scatti di Giancarlo Airoldi.