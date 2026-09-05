I campioni della MotoGP, Nek e migliaia di Guzzisti: la parata del 105° della Moto Guzzi

LECCO – Il rombo delle Moto Guzzi si alza dal Bione e attraversa Lecco, seguendo il lago verso Mandello. È qui, nella mattinata di sabato 5 settembre, che la grande passione per l’Aquila prende la strada: migliaia di motociclisti da tutto il mondo partecipano alla tradizionale parata delle Giornate Mondiali Moto Guzzi, quest’anno ancora più speciale perché coincide con il 105° anniversario dello storico marchio mandellese.

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