LECCO – Grignone e Grignetta ‘bucano’ le nuvole, sullo sfondo le Alpi e un cielo blu intenso. La fotografia ci arriva da un lettore in volo per lavoro. Decollato da Orio al Serio e diretto in Olanda, ha sorvolato le montagne di casa, ritraendole in uno scatto decisamente suggestivo che condividiamo.

