Merate, che spettacolo il lago di Sartirana ghiacciato

MERATE – Completamente ghiacciato, con il presepe nel mezzo che ricorda le festività da poco passate.
Così appare in questi giorni, complici le rigide temperature dell’ultimo periodo, il lago di Sartirana, la cui superficie si è trasformata in un’unica lastra di ghiaccio dalla foce fino a tutto lo specchio d’acqua.
Una “magia” che, come tutte le volte in cui l’inverno stringe nella morsa del freddo, sta incantando le tante persone che scelgono l’oasi naturale meratese come meta di passeggiate ed escursioni in città.
Ecco alcune foto
