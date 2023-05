Mostra Bonsai. Natura in miniatura esposta a Mandello

MANDELLO – Natura e arte si sono incontrate a Mandello, prendendo la forma di un Bonsai. In Piazza del Comune alberi in miniatura di ogni tipologia, forma e colore si sono mostrati a curiosi e appassionati, a cura del Circolo Bonsai Lecco. A spiccare tanto verde, ma anche qualche colore dato dai fiori, sbocciati in tutte il loro splendore sulle chiome delle piccole piante. Dettagli e decorazioni hanno reso ancora più suggestive queste opere d’arte giapponesi, da accudire con precisione e attenzione.

Questa mostra e tante altre iniziative servono all’associazione per far conoscere il Bonsai e far apprendere le tecniche più antiche e aggiornate dei Maestri Giapponesi, fornendo informazioni e consigli agli appassionati.