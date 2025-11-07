Nebbie sull’Adda: i colori del foliage si rincorrono tra luci e ombre

Una serie di tre scatti firmati dal fotografo lecchese Mauro Lanfranchi

“Vale sicuramente la pena fare una levataccia per poterle ammirare al culmine dello splendore”

LECCO – “Dopo una lunga attesa, le nebbie sono tornate a lambire l’Adda nel Parco Regionale Adda Nord”.

L’evento meteorologico, tanto atteso dai numerosi appassionati di fotografia, si è ripresentato proprio in questi giorni nel suo massimo splendore, al culmine del suggestivo fenomeno del foliage, tipico della stagione tardo-autunnale. Il fotografo lecchese Mauro Lanfranchi non poteva farsi sfuggire l’occasione di fissare per sempre questi magici momenti grazie all’obiettivo della sua macchina fotografica. Dopo una paziente attesa ecco il risultato che ha voluto condividere con i lettori di Lecconotizie.

“Il tratto dove le nebbie si ripresentano con maggiore intensità, va da Airuno a Brivio, un ambiente con un microclima particolare – racconta Mauro Lanfranchi -. Un elevato tasso di umidità e le basse temperature, fanno si che le nebbie, durante le ore notturne, si formano compatte per poi dissolversi in tarda mattinata grazie al calore del sole. Lo spettacolo degli alberi che spuntano dalle nebbie che si rincorrono lungo le anse del fiume è affascinante. Vale sicuramente la pena fare una levataccia per poterle ammirare al culmine dello splendore”.