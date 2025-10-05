Rampegamma Boulder Safari, un riassunto fotografico

LECCO – Il centro città si è trasformato in una palestra di arrampicata nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre, grazie al Rampegamma Boulder Safari, manifestazione di boulder urbano targata dal Gruppo Alpinistico Gamma Lecco. Palazzi, portoni, colonne, panchine sono stati presi ‘d’assalto’ pacificamente da oltre un centinaio (150) di atleti che hanno regalato uno spettacolo inconsueto e adrenalinico ai tanti spettatori che sabato pomeriggio si trovavano in centro città. Nella gallery, un “resoconto fotografico” della giornata grazie agli scatti di Giancarlo Airoldi.

