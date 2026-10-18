Rampegamma, ecco tutte le foto della spettacolare competizione di street boulder

LECCO – Il Lecco Climbing Festival, l’evento per gli 80 anni del gruppo Ragni della Grignetta, si è acceso, sabato pomeriggio, con il Rampegamma (QUI LA CRONACA DEL POMERIGGIO CON I RISULTATI). Centinaia di arrampicatori, per tutto il pomeriggio, hanno utilizzato colonne, facciate dei palazzi e arredi urbani per sfidarsi all’ultima presa. La competizione si è conclusa con la spettacolare finale in piazza Cermenati svolta con una splendida cornice di pubblico.

Ecco la galleria fotografica dell’evento curata da Giancarlo Airoldi.

1 di 112