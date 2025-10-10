Tramonto e luna piena: spettacolo d’autunno dal Monte Barro

La gallery del 8 ottobre firmata da Giacomo Perucchini racconta l’incontro tra tramonto e luna piena sul Monte Barro

GALBIATE – I cieli d’autunno regalano spesso velature create dal vento da nord che, al tramonto, si tingono delle più svariate sfumature di rosso e violetto. Uno dei punti privilegiati per cogliere questa magia è il Monte Barro, ed è proprio da lì che vi regaliamo questa gallery dell’ottobre firmata Giacomo Perucchini. Se poi alle emozioni del “solito” tramonto si aggiungono quelle della luna piena, beh … la combo è servita!