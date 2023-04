Varenna: con la pioggia è rinato il Fiumelatte

VARENNA – Di certo la pioggia giunta degli ultimi giorni non è stata sufficiente per ricucire il gap idrico generatosi nel lungo periodo siccitoso dei mesi scorsi, tuttavia è bastata per far “rinascere” il Fiumelatte di Varenna, celebre per la sua brevità, appena 250 metri, e per la periodicità delle sue acque, solitamente il fiume scorre da marzo a ottobre. Altro aspetto degno di nota è l’interesse che ebbe nientemeno che Leonardo da Vinci per Fiumelatte citato nel suo Codice Atlatico. In queste splendide immagini scattate in questi giorni da Ezio Cairoli, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, la bellezza del Fiumelatte.

