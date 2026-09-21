ZacUp 2026: la galleria fotografica firmata da Giancarlo Airoldi

PASTURO – La decima ZacUP è andata in archivio con i successi di William Boffelli ed Elisa Desco. Positivo il bilancio finale con circa 400 concorrenti che hanno animato le varie prove di una domenica di vero skyrunning, accompagnata ancora una volta da tantissimo pubblico. Ecco la galleria fotografica della splendida giornata a fil di cielo realizzata da Giancarlo Airoldi.
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