4 Novembre, Azione Lecco omaggia i caduti e chi serve lo Stato in divisa

Il partito ricorda i caduti e ringrazia militari, forze dell’ordine e volontari

“La sicurezza non è una bandiera di parte, ma un diritto di tutti i cittadini e un dovere delle istituzioni”

LECCO – Azione Lecco rende omaggio ai caduti di tutte le guerre e alle donne e agli uomini che oggi prestano servizio nelle Forze armate e nelle forze dell’ordine. In occasione del 4 Novembre, Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, il partito richiama il valore della memoria e l’importanza di tutelare ogni giorno la pace, la libertà e la sicurezza.

Il 4 novembre 1918 segnò la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia, una ricorrenza che ricorda il sacrificio di un’intera generazione e il valore dell’unità nazionale. Un anniversario che, secondo Azione Lecco, non deve essere considerato soltanto una memoria del passato, ma un’occasione per riflettere sulle responsabilità del presente.

Il partito ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che operano in divisa: Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, insieme a Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria e Polizia locale. Il riconoscimento si estende anche ai Vigili del fuoco e ai volontari impegnati sul lago e in montagna, al fianco dei cittadini nelle situazioni di difficoltà.

“Il 4 novembre non è solo una ricorrenza del passato, ma ci ricorda che chi indossa la divisa dello Stato svolge una delle funzioni fondamentali del nostro ordinamento e merita il nostro rispetto”, dichiara Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione Lecco.

Nel suo intervento, Lavelli richiama anche il tema della sicurezza, al centro del dibattito pubblico e delle richieste rivolte da cittadini e partiti alle istituzioni. “Viviamo in un periodo storico in cui partiti e cittadini chiedono maggiore sicurezza. Chiediamo allora alle Istituzioni di garantire, davvero, ogni giorno la nostra sicurezza e la nostra libertà, aumentando gli organici delle forze dell’ordine, i mezzi a disposizione e la formazione”.

La segretaria provinciale conclude sottolineando che “la sicurezza non è una bandiera di parte, ma un diritto di tutti i cittadini e un dovere delle istituzioni”.