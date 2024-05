A Ballabio più fondi per strade, manutenzione e sicurezza

Stanziate nuove risorse per la riqualifica di strade, manutenzione e potenziamento della videosorveglianza

Il sindaco Bussola: “Interventi necessari per dimostrare attenzione e cura del territorio”

BALLABIO – Il Consiglio Comunale di Ballabio ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 attraverso cui l’Amministrazione Comunale vuole rispondere alle esigenze del paese perseguendo gli obiettivi definiti dal programma elettorale.

In particolare, sono stati destinati 80.000 euro per manutenzioni straordinarie delle strade comunali, 20.000 euro per manutenzioni alla Scuola dell’Infanzia, 20.000 euro per la manutenzione straordinaria del verde e 30.000 euro per l’installazione di nuove telecamere sul territorio.

Trovano spazio in questa variazione anche 40.000 euro per la missione sociale, 8.000 euro per la Protezione Civile e 38.000 euro per le progettazioni delle opere previste nelle linee di mandato. In vista dell’arrivo dell’estate non potevano mancare risorse anche per eventi e manifestazioni nonché per riproporre il servizio “Discobus”: una dimostrazione concreta di attenzione per i nostri giovani.

“Risorse che rispondono ad esigenze concrete dei ballabiesi e che ci permettono di intervenire sull’incremento del livello di sicurezza del nostro territorio – affermano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore Paola Crotta – Rifacimento dei manti stradali, manutenzioni e potenziamento del servizio di videosorveglianza sono tre elementi necessari per dimostrare attenzione e cura per il territorio”.