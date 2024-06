Abbadia. Il sindaco Roberto Azzoni conferma la sua squadra

Tutti confermati gli assessori, ridistribuite alcune deleghe

Il sindaco: “Giusto avere continuità anche nelle persone”

ABBADIA – Abbadia riparte nel segno della continuità. Allo stesso modo della cittadinanza, che ha dato fiducia al gruppo di lavoro alla guida del paese negli ultimi cinque anni, il sindaco Roberto Azzoni conferma la sua squadra.

È stata infatti decisa la nuova Giunta, che ricalca in maniera fedele la scorsa. Ne fanno parte, oltre al sindaco, il vicesindaco Roberto Gandin, gli assessori Gianluca Rusconi, Irene Azzoni ed Elisa Cirillo.

“È una Giunta che sceglie la continuità con quella precedente proprio perché molti interventi sono in essere e hanno visto il coinvolgimento diretto di tutti gli assessori, quindi è giusto che in questa prima fase si abbia continuità nelle persone – commenta il primo cittadino – Cambierà solo la ripartizione di alcune deleghe. Inoltre ogni consigliere eletto avrà un incarico per seguire alcuni punti cruciali o altrimenti dare una mano agli assessori”.

Quale sono i primi interventi sul taccuino dell’Amministrazione? “Andremo in continuità, concentrarsi sulle opere pubbliche non significa fare subito un cantiere o portarne avanti la progettazione. Sul tavolo ci sono tante opere, anche se il focus è sul Parco Ulisse Guzzi, con la sicura variazione di Bilancio per cercare di finanziare il secondo lotto”.

L’insediamento del nuovo Consiglio comunale è in calendario per mercoledì 26 giugno alle ore 21 in sala civica Don Carlo Gnocchi. Capogruppo designato per la maggioranza è Pietro Radaelli.

La nuova Giunta di Abbadia

Roberto Azzoni – sindaco: Urbanistica ed Edilizia Privata, Bilancio e Tributi, Sicurezza e Polizia Locale, Servizi alla persona;

Incarichi ai consiglieri