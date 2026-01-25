Affluenza all’89,50%: chiuso il voto per la presidenza della Provincia di Lecco

Alla chiusura del seggio delle 23 hanno votato 921 amministratori

Lo scrutinio inizierà domenica 25 gennaio alle 8, al termine sarà proclamato il nuovo Presidente della Provincia

LECCO – L’affluenza alle urne per le elezioni provinciali raggiunge livelli elevati e chiude la giornata di voto con un dato netto. L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che, alla chiusura del seggio fissata alle ore 23.00, hanno votato 921 elettori su 1.029 aventi diritto, pari all’89,50%. (affluenza ore 12:00 – affluenza ore 17:00)

Un risultato superiore a quello registrato nella precedente tornata elettorale: nel 2021 l’affluenza complessiva si era attestata all’82,90%. Il dato certifica una partecipazione ampia da parte del corpo elettorale chiamato a scegliere il Presidente dell’ente di area vasta.

Nel dettaglio, la Fascia A, che comprende i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e utilizza la scheda azzurra, registra 456 votanti su 534. Nella Fascia B, Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti con scheda arancione, hanno votato 227 elettori su 247. La Fascia C, relativa ai Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti (scheda grigia), conta 125 votanti su 130. Nella Fascia D, Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti con scheda rossa, hanno espresso la propria preferenza 83 elettori su 85. Infine, nella Fascia E, che include i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 e fino a 100.000 abitanti e fa riferimento alla scheda verde, i votanti sono stati 30 su 33.

Il voto si è svolto nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco, dove le urne sono rimaste aperte dalle 8 alle 23 di sabato 24 gennaio. Come previsto dalla legge 56/2014, a partecipare sono stati esclusivamente sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale, per un totale di 1.029 elettori.

La sfida per la guida di Villa Locatelli è tutta interna al mondo degli amministratori locali. A contendersi la presidenza sono la presidente uscente Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza, e lo sfidante Fabio Vergani, primo cittadino di Imbersago. Il confronto arriva al termine di settimane di incontri e prese di posizione pubbliche e si inserisce nel sistema di voto di secondo livello che assegna un peso diverso alle preferenze in base alla fascia demografica del Comune rappresentato.

Le operazioni di scrutinio prenderanno il via domenica 25 gennaio alle ore 8.00, nella stessa sala don Ticozzi. Al termine delle verifiche, l’Ufficio elettorale procederà alla stesura del verbale e alla proclamazione del Presidente eletto. Sarà allora che si conoscerà se alla guida della Provincia ci sarà una conferma di Alessandra Hofmann oppure un cambio al timone con l’elezione di Fabio Vergani.