Aggressioni e rapine sui treni: “Tolleranza zero per chi delinque”

Il protocollo “stazioni sicure” già attivo a Lecco e Varese

Gli assessori regionali La Russa e Lucente ringraziano le forze dell’ordine

LECCO – “Alla Polizia di Lecco, alla Polfer e ai Carabinieri va un sentito ringraziamento per il consueto prezioso lavoro svolto. L’auspicio è di non rivedere tra 15 giorni questi criminali in libertà, pronti a delinquere nuovamente. Il nostro obiettivo prioritario è garantire un servizio efficiente e sempre maggior sicurezza sui treni e nelle stazioni”.

Lo affermano gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) commentando l’arresto di quattro giovani protagonisti di brutali aggressioni su un convoglio della linea ferroviaria Lecco-Milano.

“La Lombardia – aggiungono La Russa e Lucente – sta ampliando gli interventi e le misure per migliorare la sicurezza sui treni. Con la Prefettura di Lecco e Trenord, Regione ha siglato l’accordo ‘Stazioni sicure 2023’ per la ‘promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie di Lecco ed altri 26 Comuni del territorio lecchese'”.

“Abbiamo finanziato fino a dicembre – precisa La Russa – le ore di straordinario delle Polizie locali dei Comuni aderenti che svolgeranno servizi di controllo in forma coordinata e in sinergia con le altre forze dell’ordine. Puntiamo ad estendere il protocollo ‘Stazioni sicure’ a tutte le province lombarde, oltre a quelle di Lecco e Varese dove è già attivo”.

“Per aumentare la tutela dei cittadini che viaggiano in treno – prosegue Lucente – abbiamo anche attivato una convenzione con le Forze armate e le Forze dell’ordine che permette loro di viaggiare gratuitamente sui convogli. Abbiamo anche stanziato apposite risorse per la sicurezza dei laghi lombardi. La collaborazione tra istituzioni, sistema dei trasporti e Forze dell’ordine è fondamentale per contrastare violenza, degrado e fenomeni criminosi”.

“Non ci può essere tolleranza – concludono gli assessori La Russa e Lucente – verso chi delinque”.