Airuno, decoro urbano: la minoranza incalza la Giunta

Il gruppo di opposizione, guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani, ha presentato un’interrogazione sul tema

“La situazione del decoro urbano in paese non è migliorata, nonostante le promesse”

AIRUNO – Conoscere, con chiarezza, il piano del verde pubblico relativo alla stagione

primaverile ed estiva ed aver copia della nuova convenzione, tra il Comune e il gruppo alpini di Airuno, per gli interventi di manutenzione del verde sul territorio comunale, deliberata di recente dalla Giunta Comunale. Ma anche poter apprendere in quale situazione e stato si trovano le attrezzature comunali per la manutenzione del verde nonché avere una stima della tempistica necessaria ad aggiornare il regolamento inerente

la privacy propedeutico alla riattivazione delle fototrappole sul territorio comunale,

finalizzate al contrasto dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Sono le domande messe nero su bianco dai consiglieri di minoranza di CambiAmo Airuno Aizurro che, con un’interrogazione protocollata in questi giorni in Municipio, tornano a incalzare il sindaco Gianfranco Lavelli e la Giunta, in particolare l’assessore con delega a Territorio e Ambiente Bruno Ferrario sul tema del decoro urbano e della pulizia del paese.

“La situazione riguardante il decoro urbano di Airuno non è migliorata in questi mesi, nonostante il vostro gruppo civico avesse promesso che sarebbe stata di gran lunga migliore rispetto al passato” chiosano i consiglieri Alessandro Milani, Adriana Rossi e Luigi Gilardi, sottolineando come la stagione estiva sia imminente e che la programmazione delle manutenzioni del verde pubblico richieda molta attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERROGAZIONE INTEGRALE