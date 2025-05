Airuno, gestione e cura del verde al centro del dibattito in Consiglio

Dibattito giovedì scorso in Consiglio comunale

La gestione del verde e il decoro urbano al centro dell’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza

AIRUNO – La gestione del verde e il decoro urbano al centro del dibattito in consiglio comunale. Giovedì scorso, 22 maggio, è stata infatti discussa l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza CambiAmo Airuno per chiedere all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli le iniziative messe in campo per una funzionale e puntule gestione della pulizia delle aree verde del territorio.

A rispondere il vice sindaco Bruno Ferrario che ha illustrato l’azione messa in campo dall’amministrazione comunale con la suddivisione dei ruoli tra aziende, associazioni e volontari. In particolar modo alla ditta Demetra è stata affidata la manutenzione del parco Anita Pizzagalli Magno mentre l’impresa Giovanni Pozzoni di Brivio si è occupata di altre zone tra cui la frazione di Aizurro. Gli operatori di Silea hanno in gestione i tagli erba a bordo strada mentre le penne nere hanno l’incarico, sancito tramite convenzione con il Comune, di effettuare 10 interventi di pulizia annuali.

Un’illustrazione precisa a cui il capogruppo di minoranza Alessandro Milani ha contrapposto una situazione, quella attuale del verde, che non sembra, aldilà delle promesse elettorali, molto diversa da quella dell’anno scorso. A rispondere, spegnendo sul nascere le polemiche, il primo cittadino che ha posto l’accento sulla piovosità registrata nelle ultime settimane con interventi di pulizia e tagli rimandati o compromessi dalla situazione meteo.

Spazio anche per alcune puntualizzazioni relative all’intervento Fiumi Sicuri a cui Airuno ha partecipato insieme al vicino comune di Valgreghentino effettuando la pulizia del Tolsera. “E’ vero, come sottolineato dalla minoranza, che se avessimo partecipato al bando da soli avremmo probabilmente raccolto un contributo maggiore, ma abbiamo preferito poter contare sull’appoggio garantito dal gruppo di Protezione civile di Valgreghentino, ben equipaggiato dal punto di vista dei mezzi, delle attrezzature e dei volontari. Grazie a questa collaborazione siamo riusciti a concludere un bel lavoro di pulizia del Tolsera”.