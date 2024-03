Alessandro Leidi è il candidato sindaco della coalizione Ascolto Valmadrera

Presentato anche il candidato alla carica di vicesindaco: è Mauro Dell’Oro

“Una nuova cultura del ‘fare pratico’, del ‘fare bene’ e del ‘fare per tutti'”

VALMADRERA – “È con grande soddisfazione che Ascolto Valmadrera annuncia ufficialmente i suoi candidati per la carica di Sindaco e Vicesindaco: Alessandro Leidi e Mauro Dell’Oro pronti a guidare la Città di Valmadrera verso nuove prospettive e opportunità per la comunità”.

La coalizione elettorale di centro-destra che raccoglie i gruppi Ascolto Valmadrera, Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia ha annunciato i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco.

Alessandro Leidi, 52 anni, imprenditore, titolare di una società storica radicata nel tessuto economico locale “si distingue per la sua appassionata dedizione al lavoro e la sua instancabile determinazione. La sua capacità di ascolto e la sua comprensione verso le esigenze del prossimo, lo rendono punto di riferimento per la comunità. Con un forte senso del dovere e una piena disponibilità, Alessandro è pronto a mettere in campo la sua energia e le sue competenze a servizio della città. L’esperienza maturata come Consigliere nell’attuale Consiglio Comunale e la riconosciuta professionalità, sono gli elementi determinanti per la sua proposizione come candidato Sindaco”.

Mauro Dell’Oro, 42 anni, tecnico specializzato di un’importante società industriale, inserito e apprezzato nel contesto sociale “è uomo dai profondi valori e dalla ferma convinzione del rispetto delle regole. Da sempre si è speso concretamente per creare un ambiente migliore per le generazioni future. Il suo profondo dovere per gli impegni assunti e la sua capacità di lavorare in squadra sono stati dimostrati nell’attuale ruolo di Consigliere, nel quale ha dato prova di piena conoscenza dell’Amministrazione comunale e dei suoi meccanismi e regolamenti. L’energia e la passione sono gli elementi chiave che lo rendono un candidato ideale per la carica di Vicesindaco”.

Alessandro Leidi e Mauro Dell’Oro, guideranno la nuova coalizione Ascolto Valmadrera, nata sulla base di forte spirito civico condiviso e con un riconosciuto sostegno politico: “Lavoreranno affiancati da una squadra dinamica e determinata un gruppo di persone preparato e motivato, scelto per competenze e attitudini, pronto a tradurre le parole in azioni concrete per il bene di tutti i cittadini di Valmadrera. Il Sindaco e il Vicesindaco proposti rispecchiano una nuova cultura del ‘fare pratico’, del ‘fare bene’ e del ‘fare per tutti’. Ascolto Valmadrera invita tutta la comunità a unirsi per sostenere Alessandro e Mauro che con il loro impegno e la loro squadra porteranno avanti una visione di unità, progresso e sviluppo per una futura Valmadrera migliore e a colori”.